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07.06.2020 16:07
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Макгрегор в третий раз заявил, что завершил карьеру. Коллеги подозревают запой

Экс-чемпион и звезда UFC Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру. Третье по счету такое заявление он сделал 7 июня в своем Twitter.

«Эй, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!», - написал спортсмен. В комментарии ESPN он уточнил, что принял такое решение из-за того, что не может найти достойного соперника: «Я ищу возможного оппонента, и в настоящий момент никого нет».

Его оппонент, временный чемпион UFC, американец Джастин Гэтжи заявил, что очередной демарш Макгрегора может быть связан с проблемами с алкоголем.

«Хорошо, что люди старшего возраста все еще сидят по домам. Этот парень, похоже, ушел в очередной запой», - написал Гэтжи в Twitter.

В январе Макгрегор уже признавался в недельном запое, он был у него якобы перед боем с Хабибом Нурмагомедовом, который он проиграл. Он неоднократно оскорбительно высказывался о россиянине и его семье. Человеческое отношение проявилось лишь, когда отец Нурмагомедова серьёзно заболел.

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