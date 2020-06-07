Экс-чемпион и звезда UFC Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру. Третье по счету такое заявление он сделал 7 июня в своем Twitter.

«Эй, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!», - написал спортсмен. В комментарии ESPN он уточнил, что принял такое решение из-за того, что не может найти достойного соперника: «Я ищу возможного оппонента, и в настоящий момент никого нет».