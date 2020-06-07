Макгрегор в третий раз заявил, что завершил карьеру. Коллеги подозревают запой
Экс-чемпион и звезда UFC Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру. Третье по счету такое заявление он сделал 7 июня в своем Twitter.
«Эй, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!», - написал спортсмен. В комментарии ESPN он уточнил, что принял такое решение из-за того, что не может найти достойного соперника: «Я ищу возможного оппонента, и в настоящий момент никого нет».
Hey guys I’ve decided to retire from fighting.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
Его оппонент, временный чемпион UFC, американец Джастин Гэтжи заявил, что очередной демарш Макгрегора может быть связан с проблемами с алкоголем.
«Хорошо, что люди старшего возраста все еще сидят по домам. Этот парень, похоже, ушел в очередной запой», - написал Гэтжи в Twitter.
В январе Макгрегор уже признавался в недельном запое, он был у него якобы перед боем с Хабибом Нурмагомедовом, который он проиграл. Он неоднократно оскорбительно высказывался о россиянине и его семье. Человеческое отношение проявилось лишь, когда отец Нурмагомедова серьёзно заболел.