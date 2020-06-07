МЧС предупредило петербуржцев о порывистом ветре с грозами

В Санкт-Петербург в понедельник, 8 июня, вместе с жарой в +26 градусов Цельсия придёт гроза, сообщает 7 июня МЧС по городу. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с, поэтому жителей призывают быть осторожными.

Как обычно в таких случаях, ведомство советует избегать передвижения рядом с деревьями и плохо закреплёнными конструкциями, а при ударах молнии держаться подальше от электропроводки и антенн. Также рекомендуется убирать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а машину припарковать в безопасном месте, где её не придавит упавшим дорожным знаком, рекламным щитом или веткой дерева.