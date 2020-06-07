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07.06.2020 15:33
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МЧС предупредило петербуржцев о порывистом ветре с грозами

В Санкт-Петербург в понедельник, 8 июня, вместе с жарой в +26 градусов Цельсия придёт гроза, сообщает 7 июня МЧС по городу. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с, поэтому жителей призывают быть осторожными.

Как обычно в таких случаях, ведомство советует избегать передвижения рядом с деревьями и плохо закреплёнными конструкциями, а при ударах молнии держаться подальше от электропроводки и антенн. Также рекомендуется убирать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а машину припарковать в безопасном месте, где её не придавит упавшим дорожным знаком, рекламным щитом или веткой дерева.

МЧС по Ленинградской области тоже предупреждает о грозах. Громыхать будет при жаре до +30 градусов Цельсия.

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Комментарии (1)

261850101
"уберать" - серьезно?

В безударном положении в корне бер-/бир- пишется буква «и», если после корня следует суффикс -а-, а если его нет, то пишется буква «е».

Сделайте уже возможность сообщать об ошибках через CNTRL+ENTER или что-то похожее.

Ну стыдно же.
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