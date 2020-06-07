Охранники признались, что обчистили петербуржца на пороге НИИ Джанелидзе
Нетривиальный подход к обеспечению безопасности вверенного медучреждения продемонстрировали охранники во Фрунзенском районе Петербурга. Присвоив чужое, они поделились успешным опытом с полицией.
Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, на днях в пятом отделе полиции явку с повинной писали двое жителей города 46 и 47 лет. Они признались в нападении на незнакомца на пандусе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поздним вечером 2 июня.
Добыча оказалась скромной: младший забрал 10 тысяч рублей, старший довольствовался тремя сотнями. Последний представился как охранник НИИ, его товарищ и коллега работает в частной охранной фирме.
Их жертвой стал 37-летний житель Лиговского проспекта. Накануне он написал заявление, которое легло в основу уголовного дела о грабеже. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.