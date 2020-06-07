FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +24
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19«Девять месяцев» за 20 минут
07.06.2020 15:17
6
Печать

Охранники признались, что обчистили петербуржца на пороге НИИ Джанелидзе

Нетривиальный подход к обеспечению безопасности вверенного медучреждения продемонстрировали охранники во Фрунзенском районе Петербурга. Присвоив чужое, они поделились успешным опытом с полицией.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, на днях в пятом отделе полиции явку с повинной писали двое жителей города 46 и 47 лет. Они признались в нападении на незнакомца на пандусе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поздним вечером 2 июня.

Добыча оказалась скромной: младший забрал 10 тысяч рублей, старший довольствовался тремя сотнями. Последний представился как охранник НИИ, его товарищ и коллега работает в частной охранной фирме.

Их жертвой стал 37-летний житель Лиговского проспекта. Накануне он написал заявление, которое легло в основу уголовного дела о грабеже. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
Присвоив чужое, они поделились успешным опытом с полицией
_________________________________________________________________________
Полиция сама может с кем хошь поделиться таким же или более успешным опытом
chip1
Из статьи я понял, что у жертвы было 10300 руб, но не понял почему так нечесно поделили куш и почему обратились в полицию, чтобы последние помогли справедливо разделить?)
261847861
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/xdeva
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний