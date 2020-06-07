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07.06.2020 15:10
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В Москву летит глава признанного Западом Правительства национального согласия Ливии

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж 7 июня вылетает в Москву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Al Arabia.

Ранее сообщалось, что глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех посетит с официальным визитом Москву для обсуждения политического процесса в стране.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

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