Российские авиаперевозчики готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Крупные российские авиакомпании исследуют перспективу возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля. Об этом 7 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По его словам, несколько крупных перевозчиков прорабатывают механизмы восстановления международных полётов «с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил».

Как заявил источник, первыми откроется авиасообщение со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ.