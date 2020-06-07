Российские авиаперевозчики готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Крупные российские авиакомпании исследуют перспективу возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля. Об этом 7 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, несколько крупных перевозчиков прорабатывают механизмы восстановления международных полётов «с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил».
Как заявил источник, первыми откроется авиасообщение со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ.
Эту информацию подтверждает и РБК. По данным издания, Росавиация собирается направить предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Напомним, 27 марта Россия ограничила регулярные международные перевозки на неопределённый срок, остались только рейсы для возвращения граждан РФ на родину. В ЕС, напомним, собираются продлить запрет на въезд из третьих стран до 1 июля. Представительство ЕС в РФ заявило «Фонтанке», что над открытием внешних границ в Евросоюзе подумают после снятия ограничений внутри альянса. Авиакомпания Finnair объявила о намерении возобновить полёты в Москву и Петербург с июля.