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07.06.2020 14:54
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В парке Интернационалистов открыли купальный сезон

Тёплое воскресенье выманило жителей Фрунзенского района к прудам парка Интернационалистов днём 7 июня.

Фото: «Фонтанка.ру»

Как сообщают читатели «Фонтанки», на берегу расположились группы отдыхающих, купальный сезон открыт.

Фото: «Фонтанка.ру»

Любители отдыха на природе жарят шашлыки, о соблюдении социальной дистанции они, похоже, забыли.

Напомним, режим ограничений в Петербурге продлён до 14 июня с некоторыми послаблениями. Людям старше 65 лет разрешено покидать квартиры. С 8 июня заработают непродовольственные магазины.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Напомним, что в Смольном рассматривают серьезное смягчение ограничительных мер. Как писала «Фонтанка», для горожан во второй декаде июня могут открыть санатории, петербуржцам разрешат прогулки по паркам и водные экскурсии — но пока в составе организованных групп.

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Комментарии (9)

261847861
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Alkaline
Во-первых, ПИ и не закрывали. Во-вторых, может, это семьи, зачем им дистанцироваться? Купаться там, конечно, стремно, но это старое русло р. Волковки, отчасти оно проточное. А в ПГП я купающегося видел еще неделю назад. Что до костров, то мне они не мешают. Это же здорово - шашлыки! И не надо идти к потному чуреку на тот берег и переплачивать втройне. А когда урны не переполнены, все за собой убирают.
VF812
Надеюсь, теперь всем понятно, почему парки не открывают?
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