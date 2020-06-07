Alkaline 07 Июн 2020 в 15:20 07 Июн 2020 в 15:20

Во-первых, ПИ и не закрывали. Во-вторых, может, это семьи, зачем им дистанцироваться? Купаться там, конечно, стремно, но это старое русло р. Волковки, отчасти оно проточное. А в ПГП я купающегося видел еще неделю назад. Что до костров, то мне они не мешают. Это же здорово - шашлыки! И не надо идти к потному чуреку на тот берег и переплачивать втройне. А когда урны не переполнены, все за собой убирают.