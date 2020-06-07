Тёплое воскресенье выманило жителей Фрунзенского района к прудам парка Интернационалистов днём 7 июня.
Как сообщают читатели «Фонтанки», на берегу расположились группы отдыхающих, купальный сезон открыт.
Любители отдыха на природе жарят шашлыки, о соблюдении социальной дистанции они, похоже, забыли.
Напомним, режим ограничений в Петербурге продлён до 14 июня с некоторыми послаблениями. Людям старше 65 лет разрешено покидать квартиры. С 8 июня заработают непродовольственные магазины.
Напомним, что в Смольном рассматривают серьезное смягчение ограничительных мер. Как писала «Фонтанка», для горожан во второй декаде июня могут открыть санатории, петербуржцам разрешат прогулки по паркам и водные экскурсии — но пока в составе организованных групп.