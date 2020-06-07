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07.06.2020 14:08
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Самозанятым в России начислили 8,5 млрд рублей налогового капитала

Федеральная налоговая служба (ФНС) России уже начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении «Мой налог». Об этом сообщает 7 июня ТАСС со ссылкой на главу ФНС России Даниила Егорова.

«Нам было поручено начислить так называемый налоговый капитал, люди обычно называют его бонусами, то есть это та сумма, которая идет на уплату налогов. Мы начислили в приложении «Мой налог» более 8,5 млрд рублей, эта мера касается более 700 тыс. человек», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях, полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым возвратят налог на доход, уплаченный ими за 2019 год. Кроме того, самозанятые смогут получить так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 руб.). За счет данных средств они смогут оплатить налоги за текущий год.

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Комментарии (2)

old_rat
Ага, начислили. Просто циферки дописали. Правильнее это называть - самозанятым временно уменьшили размер налога на 1 и 2 процента, пока не кончатся эти 12300.
261847861
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