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07.06.2020 13:57
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В Эстонии стрелок открыл огонь на заправке. Двое погибли, среди пострадавших — дети

Два человека погибли и трое, в том числе и двое детей, пострадали при стрельбе неподалеку от автозаправочной станции в эстонском Лихула. Подозреваемый задержан, сообщает 7 июня ERR со ссылкой на информацию Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент произошёл около 22 часов на шоссе около АЗС. По предварительным данным, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия. После этого он открыл огонь по мотоциклисту. Раны оказались смертельными. Затем злоумышленник обстрелял машину, в салоне которой находились мужчина, женщина и двое маленьких детей (трех и пяти лет). Женщина погибла, остальные пострадали. По данным ERR, погибшая женщина была бабушкой пострадавших детей, работницей местной аптеки. Сейчас малыши находятся в больнице.

Как уточнили в полиции, автомобиль с семьёй, скорее всего, просто проезжал мимо. Связь между нападавшим и мотоциклистом пока не установлена.

Стрелок пытался скрыться в лесу, но в ходе масштабной полицейской операции был задержан в 00:40. По преследователям он тоже стрелял.

Мотивы нападения не установлены. Известно, что у мужчины были проблемы законом, а накануне он употреблял алкоголь. 32-летнему задержанному предъявлено обвинение в убийстве.

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Комментарии (5)

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