The Sunday Times: Скрипали переехали в Новую Зеландию

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить «Новичком» в Солсбери, начали новую жизнь в Новой Зеландии. Об этом 7 июня сообщает британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.
Скрипали получили новые имена и биографию, а также поддержку Великобритании для обустройства в Новой Зеландии.
Их место жительства раскрыли до выхода документального фильма BBC о тех, кто пытался отравить «Новичком» бывшего шпиона и его дочь в Солсбери в 2018 году. После происшествия Скрипали прожили более года в конспиративной квартире британской разведки МИ-6.
Покушение на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию произошло в марте 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. По утверждению полиции Великобритании, обоих отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» — вероятно, российского происхождения. Следователи считают, что к произошедшему причастны сотрудники российских спецслужб, прибывшие в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.
Из-за дела Скрипалей против Москвы ввели санкции США. Меры предусматривали запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. Кремль отвергает все обвинения.