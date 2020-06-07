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07.06.2020 13:21
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The Sunday Times: Скрипали переехали в Новую Зеландию

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить «Новичком» в Солсбери, начали новую жизнь в Новой Зеландии. Об этом 7 июня сообщает британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

Скрипали получили новые имена и биографию, а также поддержку Великобритании для обустройства в Новой Зеландии.

Их место жительства раскрыли до выхода документального фильма BBC о тех, кто пытался отравить «Новичком» бывшего шпиона и его дочь в Солсбери в 2018 году. После происшествия Скрипали прожили более года в конспиративной квартире британской разведки МИ-6.

Покушение на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию произошло в марте 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. По утверждению полиции Великобритании, обоих отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» — вероятно, российского происхождения. Следователи считают, что к произошедшему причастны сотрудники российских спецслужб, прибывшие в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.

Из-за дела Скрипалей против Москвы ввели санкции США. Меры предусматривали запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. Кремль отвергает все обвинения.

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Комментарии (12)

Alkaline
ледоруб
260928241
Что ! Теперь еще и в Новую Зеландию мотаться? В даль такую.
260786601
отчет перед ФСБ?
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