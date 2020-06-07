The Sunday Times: Скрипали переехали в Новую Зеландию

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить «Новичком» в Солсбери, начали новую жизнь в Новой Зеландии. Об этом 7 июня сообщает британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.



Скрипали получили новые имена и биографию, а также поддержку Великобритании для обустройства в Новой Зеландии.

Их место жительства раскрыли до выхода документального фильма BBC о тех, кто пытался отравить «Новичком» бывшего шпиона и его дочь в Солсбери в 2018 году. После происшествия Скрипали прожили более года в конспиративной квартире британской разведки МИ-6.