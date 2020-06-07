В Петербург из Ташкента прилетели 33 «возвращенца»

Самолёт из Узбекистана совершил посадку в петербургском аэропорту днём 7 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.



Рейс Uzbekistan Airways из Ташкента приземлился в час дня. По данным Смольного, он вернул на родину 33 жителей Петербурга и Ленинградской области, которые в период коронавирусных ограничений застряли в Узбекистане.



В аэропорту их встречают отработанной процедурой. Сначала проверка температуры и опрос о симптомах ОРВИ, потом тестирование на COVID-19, дезинфекция багажа и развозка по домам в сопровождении ГИБДД. Пулково все «возвращенцы» покидают с предписание самоизолироваться на ближайшие две недели.



С начала апреля домой вернули около трёх тысяч петербуржцев, уточняют в Смольном. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Узбекистане выявлен 4 181 заболевший коронавирусом, более 3,2 тысячи уже выздоровели. Скончались 17 человек.

