В больницах Финляндии осталось 40 пациентов с COVID-19. Активных случаев менее 1200
В соседней Финляндии пациентов с коронавирусной инфекцией на лечении в стационарах находятся 40 человек, из них в палатах интенсивной терапии - 6. Выздоровели из 6 981 заболевшего по меньшей мере 5800. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и соцразития страны THL 7 июня.
За последние сутки выявили 17 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер.
В Финляндии, население которой насчитывает более 5,5 млн человек, с начала пандемии сделали 201 000 тестов.