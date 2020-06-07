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07.06.2020 12:55
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В больницах Финляндии осталось 40 пациентов с COVID-19. Активных случаев менее 1200

В соседней Финляндии пациентов с коронавирусной инфекцией на лечении в стационарах находятся 40 человек, из них в палатах интенсивной терапии - 6. Выздоровели из 6 981 заболевшего по меньшей мере 5800. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и соцразития страны THL 7 июня.

Статистика ежедневно выявляемых заражений COVID-19
Статистика ежедневно выявляемых заражений COVID-19Фото: THL

За последние сутки выявили 17 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер.

В Финляндии, население которой насчитывает более 5,5 млн человек, с начала пандемии сделали 201 000 тестов.

Статистика ежедневно выявляемых заражений COVID-19
Статистика ежедневно выявляемых заражений COVID-19Фото: THL

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