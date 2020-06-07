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07.06.2020 12:36
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч

Количество жертв COVID-19 по всему миру, по данным Университета Джонса Хопкинса на 7 июня, составляет 400 013. Россия в списке стран, потерявших во время пандемии больше всего граждан, на 14-м месте с 5 851 смертью.

Возглавляет список летальности США (109 802), следом идут Великобритания (40 568) и Бразилия (35 930).

Фото: Университет Джонса Хопкинса

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией по всему миру заразились 6 910 014 человек. По крайней мере, таково число официально подтверждённых случаев. Выздоровели 3 094 075 человек.

В России выявлено 467 673 инфицированных. Вылечились 226 272.

Фото: Университет Джонса Хопкинса

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