«Месяц-другой — и погибнет Мариинка». Онищенко призвал к более решительному снятию ограничений
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что поддерживает «адекватное ситуации» снятие ограничений.
Комментируя прошедшую видеоконференцию с деятелями культуры, он отметил, что затягивание может оказаться губительным для этой сферы.
«Была полная визуализация того, когда на фоне нерешительности, может быть, нежелания (руководителей разного уровня. — Прим. НСН) принимать решения, нести ответственность билась в бессилии духовность. Пермь, Омск — почему там нельзя (снять режим самоограничений. — Прим. НСН)? Месяц-другой — и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек (артистов и сотрудников. — Прим. НСН). Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России. Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения», — сказал экс-глава Роспотребнадзора.
Также Онищенко подчеркнул, что решительнее выходить из ограничений следует и Москве, где «люди понимают всю серьезность ситуации». Как уже сообщалось, Москва планирует отказаться от большинства мер к 1 июля, а в Петербурге готовятся к открытию туристического сезона.
При этом парламентарий напомнил о важности мониторинга развития распространения коронавируса и в России, и на американском континенте. Последнее, по его мнению, поможет спрогнозировать положение дел с COVID-19 в России осенью, поскольку в Бразилии и Перу сейчас начинается зима и наблюдается значительный рост заболеваемости.
Впрочем, ранее ВОЗ заявил, что жаркая и солнечная погода не спасёт от коронавируса.