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07.06.2020 11:48
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РБК: Москва отменит пропуска с 14 июня. Если Собянин не передумает

Власти Москвы готовы отменить действие системы цифровых пропусков, введенных из-за пандемии коронавируса. По данным источников РБК, об этом может быть объявлено уже 8 июня, «если мэр не внесет правки в последнюю минуту».

Отменены пропуска могут быть уже с 14 июня. Об изменениях 7 июня сообщил источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что планирует снятие большинства ограничений в столице к 1 июля. Тем временем в Петербурге Смольный готовится к открытию туристического сезона. Пока для своих.

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Комментарии (2)

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Собянин не передумает, если Олодя не передумает. А Олодя не передумает.
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