Китай пообещал сделать свою вакцину доступной для всего мира

Китай намерен открыть вакцину от коронавируса для всеобщего доступа — после того как она будет разработана и пройдет все клинические испытания, передаёт «РИА Новости» 7 июня со ссылкой на министра науки и техники страны Вана Чжигана.

Он заявил, что Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, в Китае на данный момент разрабатывают пять видов вакцин, часть из них уже в стадии испытаний. Акцент делается на безопасности, эффективности и доступности препаратов, добавил министр.