Китай пообещал сделать свою вакцину доступной для всего мира

Китай намерен открыть вакцину от коронавируса для всеобщего доступа — после того как она будет разработана и пройдет все клинические испытания, передаёт «РИА Новости» 7 июня со ссылкой на министра науки и техники страны Вана Чжигана.
Он заявил, что Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По его словам, в Китае на данный момент разрабатывают пять видов вакцин, часть из них уже в стадии испытаний. Акцент делается на безопасности, эффективности и доступности препаратов, добавил министр.
«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. <...> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах», — сказал Чжиган в ходе пресс-конференции после публикации Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал сделать доступной вакцину от коронавируса для всех стран, отметив при этом, что многое будет зависеть от цены, которая имеет большое значение при необходимости охвата большой части населения.
За весь период пандемии в России выявлено 467 673 заболевших коронавирусом, скончались 5 859 человек.