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07.06.2020 11:39
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МЧС показало видео с места ликвидации масштабной аварии в Норильске. Работы осложняет сильный ветер

За прошедшие сутки на месте разлива топлива на территории Норильского городского округа собрано 853 кубометра водно-нефтяной смеси, сообщает Управление МЧС по Красноярскому краю 7 июня.

Как подчеркнули в ведомстве, это «значительно больше, чем во все предыдущие дни работ суммарным итогом». Специалисты собрали уже в общей сложности 11,5 тысячи кубометров грунта. С помощью 1,8 тонны сорбента для утилизации обработали 2000 кв. м грунта.

«Выполнение работ осложнено сильным ветром, в связи с чем загрязненные участки мигрируют и спасательным службам приходится передвигать не только технику, но и большого объема емкости для утилизации», — добавили в МЧС.

Всего от РСЧС («Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») к ликвидации разлива привлечено 489 человек и 200 единиц техники, спасатели работают посменно в круглосуточном режиме.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.

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Комментарии (5)

yar_5e4cc335310b6
Как это не печально, но там уже давным давно все загажено норильским никелем.А солярка уже должна была добраться к океану. Та, что попала в реку в конце мая.
Кто там об этом беспокоиться будет?Там кроме флоры и фауны, на которую всем наплевать, и нет никого
261847861
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krasnonosov
Скорее всего просто поимитируют бурную деятельность, а когда шухер уляжется оставят всё, как есть. Тем более в сентябре там уже начинается настоящая зима с морозами и метелями. Бедная российская Арктика.
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