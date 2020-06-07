МЧС показало видео с места ликвидации масштабной аварии в Норильске. Работы осложняет сильный ветер
За прошедшие сутки на месте разлива топлива на территории Норильского городского округа собрано 853 кубометра водно-нефтяной смеси, сообщает Управление МЧС по Красноярскому краю 7 июня.
Как подчеркнули в ведомстве, это «значительно больше, чем во все предыдущие дни работ суммарным итогом». Специалисты собрали уже в общей сложности 11,5 тысячи кубометров грунта. С помощью 1,8 тонны сорбента для утилизации обработали 2000 кв. м грунта.
«Выполнение работ осложнено сильным ветром, в связи с чем загрязненные участки мигрируют и спасательным службам приходится передвигать не только технику, но и большого объема емкости для утилизации», — добавили в МЧС.
Всего от РСЧС («Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») к ликвидации разлива привлечено 489 человек и 200 единиц техники, спасатели работают посменно в круглосуточном режиме.
Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.