Абитуриенты смогут поступить в военные вузы, не выезжая из своего региона

Абитуриентам для поступления в военные вузы в 2020 году не придётся выезжать из своих регионов проживания. Об этом 7 июня сообщает Минобороны России.

Оценивать их на местах отправятся специальные выездные группы из представителей вузов, специалистов профессионального психологического отбора и физической подготовки.

«Молодые люди и девушки, решившие поступить в высшее военное учебное заведение, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации, — рассказали в оборонном ведомстве.

С 15 июля по 5 августа специалисты определят категорию профессиональной и психологической пригодности, а также состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень их физической подготовки. Затем приемные комиссии всех 35 военных вузов страны с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, итоги ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. И с 15 августа успешные кандидаты будут зачислены в военные учебные заведения. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания, сотрудники военных комиссариатов также обещают оповестить. Учебный год начнется планово — с 1 сентября.

