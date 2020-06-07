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07.06.2020 10:59
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«Спасибо большое, нам всего хватает». МЧС ответило на предложение США помочь в Норильске

Министерство по чрезвычайным ситуациям России ответило на предложение помощи в ликвидации последствий аварии в Норильске от госсекретаря США Майка Помпео.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС», — сообщил «РИА Новости» первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.

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Комментарии (3)

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krasnonosov
Бедная российская Арктика. Скоро от неё ничего не останется.
ussr_forever
теперь нихрена нормально не сделают.. впрочем как обычно... псевдо-величие.... пусть НорНикель сам расхлёбывает свою мерзопакостную кашу.... МЧС должно жизни людей спасать, а не проблемами экологии заниматься...
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