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07.06.2020 10:40
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За сутки в Петербурге коронавирус выявили ещё у 340 человек. Выздоровевших на 13% меньше

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге серьёзно уступает количеству выздоровевших, следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф» на 7 июня.

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 340 новых случаев коронавирусной инфекции — на 7 меньше, чем днём ранее. При этом выписку из больниц получили 297 переболевших COVID-19 — это на 89 меньше вчерашнего показателя. Всего с начала пандемии в Северной столице выявлено 18 509 заразившихся COVID-19 и 377 смертей (+31).

По данным Смольного, за последние сутки в Петербурге проверили на COVID-19 18 850 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4369 человек: 226 — в обсерваторе, 846 — на самоизоляции, 3297 — контактные.

В России за последние 24 часа подтверждено 8 984 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Наибольшее количество заболевших по-прежнему в Москве — суточный прирост уже несколько дней не превышает двух тысяч инфицированных (1 956). Следом идёт Московская область (754), замыкает тройку Петербург. Новых случаев также много в Нижегородской (317) и Свердловской областях (240). Суточные показатели по выздоровлениям в России ниже числа заболевших.

Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

Всего в России с начала пандемии было сделано более 12,7 миллиона тестов на ковид.

За весь период пандемии в России выявлено 467 673 заболевших коронавирусом, скончались 5 859 человек.

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Комментарии (8)

260657101
"Суточные показатели по выздоровлениям в России ниже числа заболевших."
Это называется "победили короновирус"?
krasnonosov
Смысл обсуждать эти цифры? Ведь их рисуют специально обученные люди по команде сверху.
261847861
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