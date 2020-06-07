Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге серьёзно уступает количеству выздоровевших, следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф» на 7 июня.



За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 340 новых случаев коронавирусной инфекции — на 7 меньше, чем днём ранее. При этом выписку из больниц получили 297 переболевших COVID-19 — это на 89 меньше вчерашнего показателя. Всего с начала пандемии в Северной столице выявлено 18 509 заразившихся COVID-19 и 377 смертей (+31).



По данным Смольного, за последние сутки в Петербурге проверили на COVID-19 18 850 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4369 человек: 226 — в обсерваторе, 846 — на самоизоляции, 3297 — контактные.

