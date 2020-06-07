Спецкора «Новой газеты» Илью Азара освободили после 10 суток ареста за пикет
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после того, как провёл 10 суток под арестом за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Об этом 7 июня сообщает его издание.
«Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше. <...> Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться как-то прекратить и, во всяком случае, ограничить», — цитирует «Новая газета» Азара.
Журналиста задержали в конце мая, после того как он вышел на одиночный пикет из-за ареста создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской районный суд Москвы назначил ему 15 суток в спецприёмнике, признав виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. При этом ранее он уже был оштрафован за нарушение требований столичных нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.
После этого москвичи и петербуржцы вышли на улицу в поддержку уже самого Азара. Пикеты у Гостиного двора и на Петровке, 38, проходили ежедневно с момента задержания корреспондента, их участников задерживали. Мосгорсуд 5 июня снизил срок ареста спецкора, сократив ранее установленный на пять дней. Вечером того же дня в обоих городах на пикетах за право на мирные акции задержали полтора десятка человек.