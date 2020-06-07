Спецкора «Новой газеты» Илью Азара освободили после 10 суток ареста за пикет

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после того, как провёл 10 суток под арестом за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Об этом 7 июня сообщает его издание.

«Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше. <...> Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться как-то прекратить и, во всяком случае, ограничить», — цитирует «Новая газета» Азара.