Петербург движется к рекорду начавшегося лета на гребне антициклона

В воскресенье, 7 июня, воздух в Петербурге и Ленинградской области прогреется до +24 градусов Цельсия. По прогнозу специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, «температурный фон подрастет до рекордных для этого лета показателей».

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, день пройдёт без существенных осадков, Леус допускает небольшие дожди.

«Основную роль в формировании метеорологических условий в Санкт-Петербурге будет играть гребень антициклона, — поясняет метеоролог. — Ожидается спокойная погода с переменной облачностью, во второй половине дня местами пройдут небольшие и кратковременные дожди».

