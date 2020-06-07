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07.06.2020 10:00
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Петербург движется к рекорду начавшегося лета на гребне антициклона

В воскресенье, 7 июня, воздух в Петербурге и Ленинградской области прогреется до +24 градусов Цельсия. По прогнозу специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, «температурный фон подрастет до рекордных для этого лета показателей».

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, день пройдёт без существенных осадков, Леус допускает небольшие дожди.

«Основную роль в формировании метеорологических условий в Санкт-Петербурге будет играть гребень антициклона, — поясняет метеоролог. — Ожидается спокойная погода с переменной облачностью, во второй половине дня местами пройдут небольшие и кратковременные дожди».

Тёплый южный ветер не превысит 9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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Комментарии (1)

закоренелый ленинградец
А из Москвы всё так хорошо видно, что на них только и ссылаются. Вчера этот самый "Фобос" и этот же Леус обещали нам +19 и где они ?
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