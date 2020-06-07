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07.06.2020 09:34
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В Москве скончались ещё 55 больных коронавирусом, число смертей стремится к 3000

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса за сутки подтвердил смерть 55 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.

По данным на 7 июня, в столице зарегистрировано 2 919 летальных исходов. Всего выявлен 193 061 заболевший, более ста тысяч выздоровели. Процесс выздоровлений в столице идёт достаточно активно - последние несколько дней количество выписанных превышает число новых случаев.

Всего в России коронавирус диагностировали у 458 689 человек. С учётом обновлённых данных Москвы, скончались 5 780.

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Комментарии (1)

kagemusha
Ф, там уже всем миром перед неграми каются. Вы со своим короновирусом выпадаете из трендов.
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