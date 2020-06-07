В Москве скончались ещё 55 больных коронавирусом, число смертей стремится к 3000

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса за сутки подтвердил смерть 55 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.



По данным на 7 июня, в столице зарегистрировано 2 919 летальных исходов. Всего выявлен 193 061 заболевший, более ста тысяч выздоровели. Процесс выздоровлений в столице идёт достаточно активно - последние несколько дней количество выписанных превышает число новых случаев.



Всего в России коронавирус диагностировали у 458 689 человек. С учётом обновлённых данных Москвы, скончались 5 780.

