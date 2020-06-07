Разгулявшийся 6 июня ветер уронил деревья в разных частях Петербурга. Об этом сообщают как читатели "Фонтанки", так и пользователи соцсетей.

В парке Сосновка, по словам очевидцев, упало несколько деревьев. Никто при этом не пострадал. На землю кое-где свалились крупные ветки.