В Петербурге под порывами ветра не устояли деревья. Один клён уценил несколько машин
Разгулявшийся 6 июня ветер уронил деревья в разных частях Петербурга. Об этом сообщают как читатели "Фонтанки", так и пользователи соцсетей.
В парке Сосновка, по словам очевидцев, упало несколько деревьев. Никто при этом не пострадал. На землю кое-где свалились крупные ветки.
А вот на Малой Балканской, во дворе дома №46, на парковку прилёг клён. Местные жители пишут, что под кроной скрылись несколько автомобилей.