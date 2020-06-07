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07.06.2020 00:46
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В Петербурге под порывами ветра не устояли деревья. Один клён уценил несколько машин

Разгулявшийся 6 июня ветер уронил деревья в разных частях Петербурга. Об этом сообщают как читатели "Фонтанки", так и пользователи соцсетей.

В парке Сосновка, по словам очевидцев, упало несколько деревьев. Никто при этом не пострадал. На землю кое-где свалились крупные ветки.

Фото: читатель Фонтанки

А вот на Малой Балканской, во дворе дома №46, на парковку прилёг клён. Местные жители пишут, что под кроной скрылись несколько автомобилей.

Фото: читатель Фонтанки

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