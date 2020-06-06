Коронавирусная оттепель: в Калининграде открывают торговые центры, пляжи, бани без бассейнов и спортзалы на одного

Как сообщают в правительстве региона 6 июня, с завтрашнего дня в городе отменяют тотальный масочный режим - лица на улицах можно будет не защищать. Также снимают запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), бань и саун (без бассейнов и купелей), салонов для снижения веса и похудения, торговых центров и магазинов без отдельного входа.

В Калининграде приступают к смягчению режима коронавирусных ограничений. Жителям разрешат снять маски, сбросить вес и выйти на пляж, но по-прежнему не пустят в парки и зоопарки.

Разрешат ходить на массаж и в солярий. Смогут открыться учреждения спортивной подготовки для детей и взрослых, секции и фитнес-клубы. Правда, пока только для самостоятельных или индивидуальных тренировок.

С 8 июня калининградцам вернут пляжи и променады, снимут ограничения на бронирование мест в гостиницах и пансионатах, расположенных в прибрежной зоне.

Ослабить ограничения рекомендовал Роспотребнадзор, признавший, что регион готов к смягчению режима. При этом открывать кинотеатры, парки культуры и отдыха, зоопарки, музеи, театры и общепит пока не советуют.

В Калининградской области на чуть больше миллиона жителей приходится 1 736 заболевших. Примерно 43% выздоровели, 24 человека скончались.