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06.06.2020 20:43
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На Гостилицком шоссе деревянный дом сгорел вместе с людьми

Пожарные тушили садовый дом, вспыхнувший в субботу, 6 июня, в Петродворцовом районе Петербурга. На пепелище нашли тела двух человек.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Гостилицком шоссе, 131, поступил на пульт дежурного за полчаса до полудня. Очаг возгорания нашли метрах в трёхстах от указанного адреса.

Горел одноэтажный деревянный самострой. Менее чем через час его потушили силами двух пожарных расчётов. По информации «Фонтанки», при разборе завалов нашли тела двух человек. Из-за серьёзных повреждений опознать их не представляется возможным.

Хозяйка ближайшего огорода уточнила, что в сгоревшем садовом доме жила пара не старше 30 лет на вид. Точную причину смерти назовут судмедэксперты, в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

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