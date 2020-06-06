На Гостилицком шоссе деревянный дом сгорел вместе с людьми

Пожарные тушили садовый дом, вспыхнувший в субботу, 6 июня, в Петродворцовом районе Петербурга. На пепелище нашли тела двух человек.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Гостилицком шоссе, 131, поступил на пульт дежурного за полчаса до полудня. Очаг возгорания нашли метрах в трёхстах от указанного адреса.

Горел одноэтажный деревянный самострой. Менее чем через час его потушили силами двух пожарных расчётов. По информации «Фонтанки», при разборе завалов нашли тела двух человек. Из-за серьёзных повреждений опознать их не представляется возможным.