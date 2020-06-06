Свидетелями маленького чуда стали петербуржцы, которые в Троицкую субботу 6 июня не побоялись коронавируса и пришли на Смоленское кладбище почтить умерших родственников. Надгробный памятник на могиле минцмейстера (начальника) Монетного двора в конце 19 века и его супруги Николая и Софьи Иоссе стал домом для семьи дроздов, которые даже успели отложить в гнезде яйца.

Памятник, как заметил фотокорреспондент «Фонтанки» находится на одной из двух главных дорожек к часовне Ксении Блаженной. Толпы народа каждый день ходят мимо него, а гнездо замечают единицы. Зато, увидевшие птицу в Троицкую субботу, считают это добрым предзнаменованием.

Троицкая суббота — день памяти усопших. Православные верующие стремятся посетить кладбище и замолить грехи покинувших этот мир перед Всевышним. В этот день необходимо посетить церковь, поставить свечи и прочитать молитвы за упокой души.

Поминая в такой важный день, христиане верят в то, что Святой Дух снизойдет на души всех усопших родственников, открыв перед ними райские врата. Птица в православии является как раз одним из символов Святого духа.

Правда, горожане предлагают и другие трактовки появления гнезда на памятнике: например, пожилая дама уверяла корреспондента «Фонтанки», что это к хорошая примета, к большому количеству детей.

А вот что символизирует гуляющая между могил утка, посетители Смоленского кладбища определять не стали и либо просто подкармливали ее, либо ещё и фотографировали.