Страны ОПЕК договорились о продлении квот до июля

Страны ОПЕК по итогам заседания договорились о продлении действующей сделки ещё на один месяц. О решении 6 июня сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.



При этом, как пишет «Интерфакс», он подчеркнул, что окончательное решение будет принято в случае согласия стран не-ОПЕК.



Ранее в СМИ появлялась информация о том, что квоты будут пролонгированы до августа, а те страны (в основном речь идёт о Нигерии и Ираке), которые не исполняли договорённостей, обязаны будут компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в период с июля по сентябрь.

