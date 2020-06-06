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06.06.2020 18:41
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Страны ОПЕК договорились о продлении квот до июля

Страны ОПЕК по итогам заседания договорились о продлении действующей сделки ещё на один месяц. О решении 6 июня сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

При этом, как пишет «Интерфакс», он подчеркнул, что окончательное решение будет принято в случае согласия стран не-ОПЕК.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что квоты будут пролонгированы до августа, а те страны (в основном речь идёт о Нигерии и Ираке), которые не исполняли договорённостей, обязаны будут компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в период с июля по сентябрь.

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Комментарии (1)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... при этом некоторые неназванные компании продолжают экспорт, при сокращении поставок на отечественные НПЗ и росте стоимости ГСМ внутри страны.
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