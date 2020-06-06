Bloomberg: Страны ОПЕК могут продлить майские квоты до августа

Страны ОПЕК обсуждают пролонгирование майских квот до августа. Об этом 6 июня сообщает Bloomberg.
Проект коммюнике, на который ссылается агентство, гласит, что страны-«двоечники» обязаны будут компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в период с июля по сентябрь.
Планируется, что заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будут проходить ежемесячно вплоть до декабря 2020 года.
В проекте заявления участники ОПЕК+ призывают другие нефтедобывающие страны помочь стабилизировать мировой рынок нефти.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, страны ОПЕК выполнили сделку в мае примерно на 75%. Достигнуть договорённостей не удалось, в частности, из-за Ирака и Нигерии. Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, хотя обещал, Нигерия лучше исполняла обязательства. За май Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.