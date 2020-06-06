Петербуржцы воспользовались послаблениями режима и посетили Смоленское кладбище, открытое к Троицкой родительской субботе — дню, когда поминают умерших.



Днём 6 июня почтить умерших пришли десятки человек, которых застал фотокорреспондент «Фонтанки». Кто-то приводил в порядок могилы, но большинство стремились к часовне святой Ксении Блаженной. Несмотря на дождливую погоду, перед ней собралась очередь желающих приложить лоб и свободные от перчаток руки.

Кладбища в Петербурге открыли для одиночных и семейных посещений с 1 июня. Готовясь к православным праздникам, Смольный восстановил часть маршрутов и увеличил количество автобуса и троллейбусов. Маска и перчатки остались обязательными только для проезда в транспорте.