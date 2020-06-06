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06.06.2020 18:55
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Петербуржцев пустили к Ксении Блаженной. Люди на Смоленском кладбище прикладываются к стенам часовни по очереди

Петербуржцы воспользовались послаблениями режима и посетили Смоленское кладбище, открытое к Троицкой родительской субботе — дню, когда поминают умерших.

Днём 6 июня почтить умерших пришли десятки человек, которых застал фотокорреспондент «Фонтанки». Кто-то приводил в порядок могилы, но большинство стремились к часовне святой Ксении Блаженной. Несмотря на дождливую погоду, перед ней собралась очередь желающих приложить лоб и свободные от перчаток руки.

Кладбища в Петербурге открыли для одиночных и семейных посещений с 1 июня. Готовясь к православным праздникам, Смольный восстановил часть маршрутов и увеличил количество автобуса и троллейбусов. Маска и перчатки остались обязательными только для проезда в транспорте.

Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев

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Комментарии (28)

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Nedopens
В моём советском детстве на Смоленском соревнования по бегу на лыжах устраивали от нашей школы. Мы ходили в то же время на склепы посмотреть. Теперь у меня там похоронены свёкр, муж и родители.
VF812
Действительно - Покровка рядом, коридоры широкие, попов пускают.
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