Минздрав торопит вакцинацию от гриппа в России, чтобы опередить волну заболеваемости

Вакцинация россиян от гриппа в этом году может стартовать на месяц раньше и начаться в августе. Об этом 6 июня сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Как Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», правительство уже выпустило нормативные документы, которые нужны для заключения договоров, предприятия начали производство. Предполагается, что это позволит начать прививочную кампанию не в сентябре, а в августе.

«Конечно, с учетом коронавирусной инфекции, лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И, конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», — цитирует министра «Интерфакс».