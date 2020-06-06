Минздрав торопит вакцинацию от гриппа в России, чтобы опередить волну заболеваемости
Вакцинация россиян от гриппа в этом году может стартовать на месяц раньше и начаться в августе. Об этом 6 июня сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Как Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», правительство уже выпустило нормативные документы, которые нужны для заключения договоров, предприятия начали производство. Предполагается, что это позволит начать прививочную кампанию не в сентябре, а в августе.
«Конечно, с учетом коронавирусной инфекции, лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И, конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», — цитирует министра «Интерфакс».
В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что вторая волна коронавируса может накрыть Россию осенью, когда наступит благоприятная для инфекции прохладная погода. Кроме того, ухудшить ситуацию может сезон острых респираторных заболеваний.