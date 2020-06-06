FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
06.06.2020 15:47
7
Печать

В Кронштадте полиция с поличным взяла двух лжегазовиков и показала их лица

Полиция Петербурга с поличным задержала предполагаемых лжегазовиков. Мужчины пытались продать пенсионеру из Кронштадта дешёвую газовую плиту по почти четырёхкратно завышенной цене. Об этом 6 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Началось всё с того, что два дня назад в полицию обратилась жительница европейского государства и сообщила, что её маму, проживающую на улице Зосимова, обманули. В квартиру пришли двое, представились сотрудниками газовой службы и предложили купить плиту за 30 тысяч рублей. Собственница жилья согласилась.

В тот же день в полицию поступило заявление от 84-летнего мужчины с улицы Владимирской. Бытовую технику ему продали за ту же сумму. Однако пенсионер запомнил машину обманщиков, чем облегчил их розыск.

В результате молодчиков задержали в Кронштадте во время разговора с очередной жертвой. Мужчины 35 и 24 лет пытались обмануть 92-летнего жителя улицы Аммермана, угрожали ему отключением газа и возможным взрывом с жертвами, если он не поменяет плиту.

Полицейские выяснили, что злоумышленники покупали оборудование за 8 тысяч рублей, а значит, накрутка получалась приличная. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и ещё одно о приготовлении к мошенничеству. Мера пресечения ещё не избрана. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти просит присмотреться к задержанным, сейчас как раз устанавливаются дополнительные эпизоды их деятельности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

peter_irich
А мне в конце мая пытались это продать - за 47 или за 30 тысяч, но с 30-процентной скидкой. Я попросил предъявить удостоверение, он показал доверенность от индивидуального предпринимателя. Я не купил, так он разозлился, он уже начал заполнять бланк, и сказал, что я ему компостирую мозги и он сейчас вызовет газовиков из соседнего дома. На следующий день я купил плиту за 11300. Причём в той фирме знали, что кто-то ходит и предлагает плиту по несообразной цене.

Пётр.
тат2007amg
Если эти двое - сотрудники газовых служб, то никакого мошенничества нет, и заплатив налоги они будут чисты перед законом. У продаванов в сетях такие накрутки в порядке вещей..
261846091
🔞 Лучший сайт знакомств новoго уровня! Здесь женщины пишут первыми!
🔥 Откpoвенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/tmlove
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний