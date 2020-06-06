Полиция Петербурга с поличным задержала предполагаемых лжегазовиков. Мужчины пытались продать пенсионеру из Кронштадта дешёвую газовую плиту по почти четырёхкратно завышенной цене. Об этом 6 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Началось всё с того, что два дня назад в полицию обратилась жительница европейского государства и сообщила, что её маму, проживающую на улице Зосимова, обманули. В квартиру пришли двое, представились сотрудниками газовой службы и предложили купить плиту за 30 тысяч рублей. Собственница жилья согласилась.