В Кронштадте полиция с поличным взяла двух лжегазовиков и показала их лица
Полиция Петербурга с поличным задержала предполагаемых лжегазовиков. Мужчины пытались продать пенсионеру из Кронштадта дешёвую газовую плиту по почти четырёхкратно завышенной цене. Об этом 6 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Началось всё с того, что два дня назад в полицию обратилась жительница европейского государства и сообщила, что её маму, проживающую на улице Зосимова, обманули. В квартиру пришли двое, представились сотрудниками газовой службы и предложили купить плиту за 30 тысяч рублей. Собственница жилья согласилась.
В тот же день в полицию поступило заявление от 84-летнего мужчины с улицы Владимирской. Бытовую технику ему продали за ту же сумму. Однако пенсионер запомнил машину обманщиков, чем облегчил их розыск.
В результате молодчиков задержали в Кронштадте во время разговора с очередной жертвой. Мужчины 35 и 24 лет пытались обмануть 92-летнего жителя улицы Аммермана, угрожали ему отключением газа и возможным взрывом с жертвами, если он не поменяет плиту.
Полицейские выяснили, что злоумышленники покупали оборудование за 8 тысяч рублей, а значит, накрутка получалась приличная. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и ещё одно о приготовлении к мошенничеству. Мера пресечения ещё не избрана. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти просит присмотреться к задержанным, сейчас как раз устанавливаются дополнительные эпизоды их деятельности.