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06.06.2020 15:35
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«Всегда демонстрировал быстрое восстановление». В Смольном рассказали, сколько туристических доходов Петербург потеряет из-за коронавируса

Восстановление туристической отрасли Петербурга произойдет к концу 2021 года. Такой прогноз дал глава комитета по туризму Сергей Корнеев. По его словам, уже в будущем году рынок сможет вернуться к показателям 2019 года. «Туризм всегда демонстрировал быстрое восстановление», — подчеркнул он.

Оценить потери в 2020 году в данный момент сложно, так как неясно, когда и в каком объеме восстановится турпоток. В 2019 году совокупный доход Петербурга от туризма составил примерно 375 млрд рублей, из них более 180 млрд рублей принесли иностранцы. Таким образом, если границы РФ продолжат оставаться закрытыми, Северная столица потеряет около половины туристического заработка.

При оптимистичном сценарии число российских гостей сократится на 30–40%, при пессимистичном — на 70%. Но, вероятно, будет уменьшаться и средний чек: у людей будет меньше денег и вариантов, как их потратить, — если музеи и сфера услуг не заработают в полном объеме.

О том, как Смольный будет перезапускать туристическую отрасль, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

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3 месяца люди сидят без работы... у них НЕТ доходов как прежде, у них НЕТ работы как прежде, они не уверены в завтрашнем дне... бездействие властей по сути пробило новое ДНО в уровне доверия народа к чинушам... отказ помогать бизнесу, который много лет исправно платил налоги и соблюдал все указания властей в дни ограничений (чемпионаты мира, саммиты и прочее) окончательно отбило желание вести какой-либо бизнес в Роиссии, а уж тем более работать в новом мире как прежде.... закрытие тысяч компаний, подачи нулевых деклараций, оптимизация налогообложения и массовые сокращения - вот ИТОГИ, к которые будут наблюдаться в самое ближайшее время. Рабочие места не сохранятся, трудовые коллективы будут разрушены, уровень безработицы вырастет, уровень отчислений в казну сократится минимум раз в 10, если не в 100. Бизнес ответит властям закрытием, увольнениями, уходом от налогов, переход на зарплаты в конвертах. Это стоило того, чтобы сохранить в кубышке страны пару триллионов? Не уверен...
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