«Всегда демонстрировал быстрое восстановление». В Смольном рассказали, сколько туристических доходов Петербург потеряет из-за коронавируса

Восстановление туристической отрасли Петербурга произойдет к концу 2021 года. Такой прогноз дал глава комитета по туризму Сергей Корнеев. По его словам, уже в будущем году рынок сможет вернуться к показателям 2019 года. «Туризм всегда демонстрировал быстрое восстановление», — подчеркнул он.

Оценить потери в 2020 году в данный момент сложно, так как неясно, когда и в каком объеме восстановится турпоток. В 2019 году совокупный доход Петербурга от туризма составил примерно 375 млрд рублей, из них более 180 млрд рублей принесли иностранцы. Таким образом, если границы РФ продолжат оставаться закрытыми, Северная столица потеряет около половины туристического заработка.