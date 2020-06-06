«Не такие проблемы мы преодолевали». Лукашенко призвал граждан победить «четыре-пять пандемий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике. Он уточнил, что речь идет о пандемиях «в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемии».



«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — цитирует 6 июня Лукашенко РИА Новости.



По последним данным, в Белоруссии заразились 46 868 человек, умерли 259 человек.

