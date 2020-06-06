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06.06.2020 14:18
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«Не такие проблемы мы преодолевали». Лукашенко призвал граждан победить «четыре-пять пандемий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике. Он уточнил, что речь идет о пандемиях «в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемии».

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — цитирует 6 июня Лукашенко РИА Новости.

По последним данным, в Белоруссии заразились 46 868 человек, умерли 259 человек.

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Комментарии (6)

COVID-2036
хорошо из бункера вести людей в бой
alpi
Да, батька посыпался)), окончательно потерял ориентацию во времени и пространстве
261701191
Если в России, согласно официальной статистике, отношение числа зараженных к числу умерших в 10 раз ниже аналогичных показателей других стран. То в Беларуси в 20 раз. Или белорусы в 20 раз "крепче" среднего европейца, или одно из двух.
"Незнание — сила" (C)
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