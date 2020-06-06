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06.06.2020 13:42
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«Фонтанка» родила подкаст. «Девять месяцев» за 20 минут

«Фонтанку» теперь не только читать и смотреть, но и слушать можно в новом проекте подкастов «Фонтанки». И говорить будем о том, о чем принято умалчивать. Стартуем с темы, которая, как выяснилось в процессе, почти табу для россиян.

Благодаря статьям Рейтер и Герасименко люди наконец вслух заговорили об осознанном материнстве. А вот о девяти месяцах, ему предшествующих, говорить не хотят: кому-то стыдно, корму-то слишком интимно. Полезную информацию, оказавшись в положении, женщина получает не от зависнувшей в советских стандартах системы, а от более опытных подружек. А так как пазл беременности у всех складывается разный, информации катастрофически не хватает. Мы не обещаем энциклопедию, но гарантируем - скучно не будет, полезно - обязательно. «Девять месяцев» - история о том, как выносить и родить ребёнка в Петербурге, и не только в 21 веке.

Нулевой выпуск верстался почти на коленках самоизоляции, так что будьте лояльны. Слушайте подкаст на площадке в Apple, Стичер, Deezer.

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/id1516764066

http://subscribeonandroid.com/podcast.fontanka.ru/

https://tunein.com/podcasts/Kids--Family-Podcasts/9-months-p1330663/

https://www.deezer.com/ru/show/1341762

http://podcast.fontanka.ru/

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