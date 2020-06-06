Разлив дизтоплива в Норильске повысил содержание вредных веществ в воде. Их концентрация в 200 раз выше допустимой

Содержание вредных примесей в воде на месте разлива дизельного топлива в Норильске, по результатам проведенных проб, превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) более чем в 200 раз. Об этом 6 июня сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжаются, ведется мониторинг экологической обстановки. Всего к ликвидации последствий загрязнения привлечены 380 человек и 120 единиц техники.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно сообщать о происходящем власти региона и профильные ведомства начали, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9 % от стоимости акций.