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06.06.2020 12:55
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Разлив дизтоплива в Норильске повысил содержание вредных веществ в воде. Их концентрация в 200 раз выше допустимой

Содержание вредных примесей в воде на месте разлива дизельного топлива в Норильске, по результатам проведенных проб, превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) более чем в 200 раз. Об этом 6 июня сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжаются, ведется мониторинг экологической обстановки. Всего к ликвидации последствий загрязнения привлечены 380 человек и 120 единиц техники.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно сообщать о происходящем власти региона и профильные ведомства начали, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9 % от стоимости акций.

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Комментарии (5)

AnyKey_1960
Амбарка сколько помню все время разноцветная была.
И откуда там мерзлота, там кругом скала, особенно со стороны Норильска.
И ещё не понятно, каким боком там начальник цеха в виноватых?
А как же директор, главный инженер и их замы?
Хорошо что уборщицу не обвинили.
NasushnyBread
Какой смысл замерять превышение концентрации вредных веществ в одном из самых грязных №5! городов мира ? 🥶
261846091
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