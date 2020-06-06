Русский язык постоянно меняется — одни слова переходят в разряд устаревших и пропадают из обихода, на их место приходят другие. Всё чаще они перекочёвывают в разговорную речь из игр и интернет-среды. «Яндекс» в День русского языка 6 июня представил топ из новых слов последнего десятилетия.



Список основывается на данных поисковых запросов. В него попали самые популярные слова, о значении которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий. Так, в 2020 году интенсивно интересовались толкованием восторженного междометия «ауф» и загадочным «локдауном», с которым сравнивали самоизоляцию.

