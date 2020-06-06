Россиянам готовят генетические паспорта. Кремль распорядился создать Национальную базу генетической информации
В России появится Национальная база генетической информации. Как следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного 6 июня на сайте Кремля, с 2021 года на нее будут ежегодно выделять средства из федерального бюджета.
Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных поручено правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Доклад необходимо предоставить до 1 октября 2020 года, далее — ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.
В марте 2019 года Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности», согласно которой к 2025 году в России могут появиться генетические паспорта. Новые документы должны будут защитить граждан России от биологических и химических угроз. Документ также предусматривает создание национального банка сывороток крови и разработку системы мониторинга инфекционных заболеваний в России.