Россиянам готовят генетические паспорта. Кремль распорядился создать Национальную базу генетической информации

В России появится Национальная база генетической информации. Как следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного 6 июня на сайте Кремля, с 2021 года на нее будут ежегодно выделять средства из федерального бюджета.

Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных поручено правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Доклад необходимо предоставить до 1 октября 2020 года, далее — ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.