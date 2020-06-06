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06.06.2020 12:07
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На Обводном канале связанные хозяева наблюдали за работой разбойников. Явку с повинной пришлось писать самим

Разбойное нападение на квартиру вывело полицейских Адмиралтейского района Петербурга на любителей противозаконного садоводства. Торопясь рассказать о похищенных ценностях, жертвы преступления забыли спрятать свою мини-плантацию наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июня, помощи полиции накануне около трёх ночи запросил 26-летний петербуржец, гостивший в коммуналке на набережной Обводного канала, 183. Он признался, что последние несколько часов были не самыми лучшими в его жизни — вместе с тремя жильцами квартиры он подвергся нападению.

По словам молодого человека, незадолго до полуночи в дверь постучали, хозяева впустили четырёх незнакомцев в медицинских масках и вместе с гостем быстро оказались связанными скотчем. В процессе их щедро облили чем-то из аэрозольного баллончика и припугнули травматическим пистолетом. Ушли преступники с ювелирными украшениями, гаджетами, документами и деньгами.

Пока потерпевшие, 21, 26, 28 и 34 лет, вспоминали всё, чего их лишили, полицейские осмотрели место преступления и в одной из комнат обнаружили прямоугольный бокс из полиэтилена с 14 грядками. В двух из них уже росло нечто, напоминающее наркотик. Один из жильцов коммуналки признался, что культивацией вызывающего эйфорию растения занимается на досуге, и написал явку с повинной.

Плоды его трудов ждёт экспертиза. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, четвёрку в масках разыскивают по уголовному делу о разбое.

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Комментарии (4)

Елена31101977
С вами не соскучишься.))) Что то городское садоводство все больше процветает.)
Vurgagain
Да уж... Мне казалось, что домашние плантации это скорее экзотика...
Так ведь нет же! Однако, не в первый раз натыкаюсь в новостях на очередную обнаруженную "ферму" ... Народу надо как то жить - "деньги не пахнут".
Николай Невский
Питерские зарисовки повседневной жизни вполне бы порадовали Гая Ричи. Впрочем, хорошо еще ,что никто никого не съел. Времена то непростые.
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