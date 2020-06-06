Петербуржца, подозреваемого в убийстве ради наследства, поймали на станции в Ленобласти

Оперативники уголовного розыска отыскали петербуржца, который, по версии следствия, ножом и пистолетом ускорил делёжку доставшейся в наследство квартиры. После убийства племянника он укрылся на даче у знакомых.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июня, 61-летнего подозреваемого задержали накануне в половине восьмого на платформе станции Семрино в Гатчинском районе Ленобласти. Последние несколько дней он провёл неподалёку, обосновавшись на даче знакомых.

По версии следствия, 2 июня мужчина нанёс визит своей 56-летней сестре, которая живёт на Уточкина, 5, и в очередной раз поднял вопрос о разделе наследства. После битвы за квартиру у женщины повреждён глаз, её 37-летний сын скончался на лестнице после ножевых ударов в шею.