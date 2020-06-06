FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
06.06.2020 10:37
8
Печать

В Петербурге выявили 347 новых заболевших коронавирусом

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге уступил количеству выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф» на 6 июня.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 347 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом выписаны из больниц по выздоровлению 386 человек. Всего в Северной столице выявлено 18 169 заразившихся COVID-19 и 346 смертей.

В России за последние 24 часа зафиксировали 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. На первом месте остаётся Москва, где суточный прирост уже несколько дней держится ниже двух тысяч заражённых. На втором месте Московская область (758), на третьем Петербург. Также в пятёрке по заболеваемости Нижегородская (321) и Свердловская области (249). Суточные показатели по выздоровлениям в России ниже числа заболевших.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 458 689 заболевших, вылечились меньше половины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Ref
На днях писали, что у нас компоненты к тестам закончились, а Смольный до сих пор не может определиться с закупочной стоимостью. Так что пока плато...
260778831
Русское плато, бессмысленное и беспощадное.
Никита Михалков
выявили как? Тестрированием или по самочувствию? Если тестированием, то все понятно с этими цифрами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний