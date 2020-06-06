В Петербурге выявили 347 новых заболевших коронавирусом

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге уступил количеству выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф» на 6 июня.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 347 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом выписаны из больниц по выздоровлению 386 человек. Всего в Северной столице выявлено 18 169 заразившихся COVID-19 и 346 смертей.

В России за последние 24 часа зафиксировали 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. На первом месте остаётся Москва, где суточный прирост уже несколько дней держится ниже двух тысяч заражённых. На втором месте Московская область (758), на третьем Петербург. Также в пятёрке по заболеваемости Нижегородская (321) и Свердловская области (249). Суточные показатели по выздоровлениям в России ниже числа заболевших.