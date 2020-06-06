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06.06.2020 11:10
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Коктейль «локдаун». Эксперты рассказали, что пили россияне во время самоизоляции

Во время пандемии коронавируса россияне стали меньше пить. Продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных исследования «Такском», передает 6 июня RT. Прирост эксперты зафиксировали только в одной категории, продажи сидра увеличились на 3%.

Самым популярным алкогольным напитком в этот период стало пиво. На втором месте — вино, на третьем месте — водка, далее сидр и коньяк.

Компания «Такском» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота. В исследовании компания проанализировала фискальные данные о продаже спиртного на территории страны с марта по май, всего было изучено более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее Роскачество признало светлое пиво одним из самых безопасных напитков наряду с водкой и томатным соком.

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Комментарии (3)

1st.spb
Заказуха от унылого Такскома
Vurgagain
Да, ладно! Совсем недавно говорили, что наоборот , стали больше пить...
Или я чего то путаю ? :))
Никита Михалков
Четкая джинса, фонтанка. Стиль 600 секунд. Невзорыч еще телефон добавлял при таких "случайных" упоминаниях, но тогда гугла не было.
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