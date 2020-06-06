Коктейль «локдаун». Эксперты рассказали, что пили россияне во время самоизоляции

Во время пандемии коронавируса россияне стали меньше пить. Продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных исследования «Такском», передает 6 июня RT. Прирост эксперты зафиксировали только в одной категории, продажи сидра увеличились на 3%.



Самым популярным алкогольным напитком в этот период стало пиво. На втором месте — вино, на третьем месте — водка, далее сидр и коньяк.

Компания «Такском» специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота. В исследовании компания проанализировала фискальные данные о продаже спиртного на территории страны с марта по май, всего было изучено более 18 млрд кассовых чеков.

