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06.06.2020 10:30
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Виноваты гедонисты и непоседы. Вирусолог объяснил, почему Россия так долго карабкалась на плато по заболеваемости коронавирусом

России удалось выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но это было «не очень быстро», так как на процесс оказали влияние несколько значимых факторов. Их перечислил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в интервью телеканалу «360».

По его словам, на распространение инфекции повлияли туристы, которые не стали отменять отпуска в феврале и марте, «хотя знали, что уже начинается пандемия».

Также распространению инфекции способствовали «срывы режима» самоизоляции, указал Зуев. Речь идет о майских праздниках, когда люди массово выехали на пикники и шашлыки, пояснил он. Кроме того, вирус «разносили» те люди, которые ездили по стране уже в период пандемии, отметил Зуев.

Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни. В городе готовятся к открытию непродовольственные магазины, автосалоны и офисы компаний-застройщиков.

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Комментарии (35)

260969891
Виноваты тюфяки у власти, вроде бы и слова умные, а дела ноль. Популизм. Что в мерах защиты от вируса, что в помощи убитому бизнесу и людям, которые под пособие не подподают.
Конкретно в моем Питере хоть бы один полицейский слово сказал, их и не видно, словно вымерли, за то куча соплей, что Питер самоизоляцию на выполнял.
Fenomen
А плато-то настоящее? Или предконституционное?
Киргуду
"Только не очень быстро" - только я один помню, что когда вводили карантин, его необходимость как раз обосновывали тем, чтобы растянуть во времени заболеваемость, дабы больницы не переполнились одномоментно?
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