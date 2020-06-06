Виноваты гедонисты и непоседы. Вирусолог объяснил, почему Россия так долго карабкалась на плато по заболеваемости коронавирусом

России удалось выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но это было «не очень быстро», так как на процесс оказали влияние несколько значимых факторов. Их перечислил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в интервью телеканалу «360».



По его словам, на распространение инфекции повлияли туристы, которые не стали отменять отпуска в феврале и марте, «хотя знали, что уже начинается пандемия».



Также распространению инфекции способствовали «срывы режима» самоизоляции, указал Зуев. Речь идет о майских праздниках, когда люди массово выехали на пикники и шашлыки, пояснил он. Кроме того, вирус «разносили» те люди, которые ездили по стране уже в период пандемии, отметил Зуев.

