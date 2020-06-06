Эколог рассказал, сколько времени уйдёт на то, чтобы собрать всё разлитое топливо в Норильске

«По оценкам экспертов примерно 50% объема разлитого дизельного топлива попало в водоемы (приблизительно 10 тыс. тонн), и для его сбора, по данным спасателей, потребуется 14 дней. Но при существующих темпах сбора, потребуется не две недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней — 23 недели, или около 6 месяцев», — написал Шахматов на своей странице в Facebook.

Настоящие темпы сбора дизельного топлива, разлившегося на норильской ТЭЦ не позволяют говорить о скором устранении экологической катастрофы. Так считает руководитель регионального отделения экологической партии «Зелёные» Сергей Шахматов.

К таким выводам эколог пришёл после посещения места аварии. По его данным, за одну рабочую смену собирается около 30 тонн нефтепродуктов, за сутки — в два раза больше.



«На реке Амбарная были установлены семь уровней боновых ограждений, при ликвидации разлива используется механический метод — сбор дизельного топлива с поверхности воды», — уточняет Шахматов.



Он также высказал мнение о необходимости организации волонтерского штаба для скорейшей ликвидации экологических последствий аварии.



«Спасателям остро необходима помощь добровольцев в хозяйственной работе по разгрузке и погрузке емкостей, прямо не связанной со сбором нефтепродуктов с поверхности реки», — подчеркнул Шахматов.



Разлив в Норильске грозит стать крупнейшим в российской Арктике. Катастрофа подобного масштаба происходила в Коми в 1994 году, когда в окружающую среду попало около 94 тонн нефти. Сейчас площадь загрязнения превышает 180 000 кв. м. По подсчетам Greenpeace, возможный ущерб только для водной среды составит больше шести миллиардов рублей.

