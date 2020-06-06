Эколог рассказал, сколько времени уйдёт на то, чтобы собрать всё разлитое топливо в Норильске
Настоящие темпы сбора дизельного топлива, разлившегося на норильской ТЭЦ не позволяют говорить о скором устранении экологической катастрофы. Так считает руководитель регионального отделения экологической партии «Зелёные» Сергей Шахматов.
«По оценкам экспертов примерно 50% объема разлитого дизельного топлива попало в водоемы (приблизительно 10 тыс. тонн), и для его сбора, по данным спасателей, потребуется 14 дней. Но при существующих темпах сбора, потребуется не две недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней — 23 недели, или около 6 месяцев», — написал Шахматов на своей странице в Facebook.
К таким выводам эколог пришёл после посещения места аварии. По его данным, за одну рабочую смену собирается около 30 тонн нефтепродуктов, за сутки — в два раза больше.
«На реке Амбарная были установлены семь уровней боновых ограждений, при ликвидации разлива используется механический метод — сбор дизельного топлива с поверхности воды», — уточняет Шахматов.
Он также высказал мнение о необходимости организации волонтерского штаба для скорейшей ликвидации экологических последствий аварии.
«Спасателям остро необходима помощь добровольцев в хозяйственной работе по разгрузке и погрузке емкостей, прямо не связанной со сбором нефтепродуктов с поверхности реки», — подчеркнул Шахматов.
Разлив в Норильске грозит стать крупнейшим в российской Арктике. Катастрофа подобного масштаба происходила в Коми в 1994 году, когда в окружающую среду попало около 94 тонн нефти. Сейчас площадь загрязнения превышает 180 000 кв. м. По подсчетам Greenpeace, возможный ущерб только для водной среды составит больше шести миллиардов рублей.
Возбуждены три уголовных дела. Начальник котлотурбинного цеха арестован до 31 июля. Обеспокоенность последствиями аварии для экологии выразила Норвегия. Иностранные специалисты готовы помочь в ликвидации, как только их об этом попросит российская сторона.
Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9 % от стоимости акций.