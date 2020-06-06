Арабский шейх поможет кавказским регионам в борьбе с коронавирусом. Распределять гуманитарную помощь будет Кадыров
Рамзан Кадыров в ночь на 6 июня объявил, что Объединённые Арабские Эмираты помогут четырём кавказским регионам в борьбе с пандемией.
Глава Чечни рассказал, что в пятницу он говорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайяном. Тот поинтересовался у Кадырова о ситуации в регионах Северного Кавказа и предложил посодействовать.
«Я ответил, если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммад бен Заид аль-Нахайян тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии», — написал глава Чечни.
Кадыров добавил, что шейх попросил его координировать эту работу.
«Я с большим удовольствием принял предложение. Помощь будет доставляться в аэропорт Грозного, после чего ее распределят по соседним регионам», — отметил он.
Первого и третьего июня по договоренности между шейхом и Рамзаном Кадыровым в Грозный и Махачкалу двумя рейсами доставили противочумные костюмы и другие принадлежности для «ковидных» больниц.