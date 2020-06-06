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06.06.2020 11:00
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Арабский шейх поможет кавказским регионам в борьбе с коронавирусом. Распределять гуманитарную помощь будет Кадыров

Рамзан Кадыров в ночь на 6 июня объявил, что Объединённые Арабские Эмираты помогут четырём кавказским регионам в борьбе с пандемией.

Глава Чечни рассказал, что в пятницу он говорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайяном. Тот поинтересовался у Кадырова о ситуации в регионах Северного Кавказа и предложил посодействовать.

«Я ответил, если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям. Мухаммад бен Заид аль-Нахайян тут же принял решение оказать гуманитарную помощь Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что шейх попросил его координировать эту работу.

«Я с большим удовольствием принял предложение. Помощь будет доставляться в аэропорт Грозного, после чего ее распределят по соседним регионам», — отметил он.

Первого и третьего июня по договоренности между шейхом и Рамзаном Кадыровым в Грозный и Махачкалу двумя рейсами доставили противочумные костюмы и другие принадлежности для «ковидных» больниц.

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Комментарии (4)

Cashmare
Красноносов - вот что значит "диаспору подключили", а не вся эта прочая шелупонь )))
yar_5e4cc335310b6
У Кадырова появилась вторая "тумбочка"
Видимо первая, в Кремле, совсем никакая стала.
Роберто
А вот интересно...в период первой и второй Чеченской войны, так называемые «лидеры» и полевые командиры, так же связывались со своими «товарищами» из арабских стран и просили помощи...
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