Суббота в Петербурге станет пасмурной и дождливой, но свет в конце тоннеля уже виден
В субботу погода не порадует петербуржцев солнцем, а вероятность ливней очень высока, поэтому зонт 6 июня — необходимый аксессуар на прогулке.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Петербург окажется на юго-восточной периферии циклона, центр которого выходит на Ботнического залива.
«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Температура воздуха +19…+21 °С, в Ленинградской области +18…+23 °С. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — подвёл итог синоптик.
Кстати, уже завтра, в воскресенье, специалисты прогнозируют отсутствие дождя.