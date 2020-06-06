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06.06.2020 10:00
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Суббота в Петербурге станет пасмурной и дождливой, но свет в конце тоннеля уже виден

В субботу погода не порадует петербуржцев солнцем, а вероятность ливней очень высока, поэтому зонт 6 июня — необходимый аксессуар на прогулке.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Петербург окажется на юго-восточной периферии циклона, центр которого выходит на Ботнического залива.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Температура воздуха +19…+21 °С, в Ленинградской области +18…+23 °С. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — подвёл итог синоптик.

Кстати, уже завтра, в воскресенье, специалисты прогнозируют отсутствие дождя.

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Комментарии (4)

261844471
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wagna
Пустая болтовня про прогнозы погоды! Считаю, люди там уже точно не нужны для пресдказывания этого.
firma
Похоже хлебная работа гадать по погоде. Что ни специалист, то Леус, Бронштейн или Вильфанд с Панасюком.
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