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06.06.2020 00:14
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Минюст признал законными все коронавирусные ограничения в России

Минюст признал обоснованными правила и ограничения, введённые в регионах на время пандемии коронавируса. Как 5 июня сообщается на сайте ведомства, принятые меры «соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации» и «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан».

Проверить нормативные акты по борьбе с СOVID-19 на соблюдение прав россиян поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно отчёту Минюста, права граждан не нарушаются. Все антикоронавирусные меры были «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти».

«В рамках анализа международного права отмечается, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика органов Совета Европы предполагают, что властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей», – отмечается в сообщении. Проверку в числе прочих прошли и указы мэра Москвы Сергея Собянина.

Степень строгости ограничений и правил поведения во время эпидемии коронавирусной инфекции варьируется от региона к региону и зависит от эпидемиологической ситуации. В Москве был принят один из самых жестких вариантов: передвижение по городу возможно лишь по цифровым пропускам, порядок прогулок определён для жителей каждого дома.

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Комментарии (9)

Sadava
А в честь обнуления срока ботоксного карлика минюст все так же отменит.
Елена31101977
В этой ситуации минюст выступает как лицо предвзятое и заинтересованное. Для независимой оценки это должен быть минюст какой-нибудь другой страны, а лучше представители нескольких стран. Разве не так?
Sundery
Если бы должность ген.прокурора и прокуроров региона была бы выборной - возможно был бы другой вариант развития событий.
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