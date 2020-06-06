Минюст признал законными все коронавирусные ограничения в России

Минюст признал обоснованными правила и ограничения, введённые в регионах на время пандемии коронавируса. Как 5 июня сообщается на сайте ведомства, принятые меры «соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации» и «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан».



Проверить нормативные акты по борьбе с СOVID-19 на соблюдение прав россиян поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно отчёту Минюста, права граждан не нарушаются. Все антикоронавирусные меры были «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти».

