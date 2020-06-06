Минюст признал законными все коронавирусные ограничения в России
Минюст признал обоснованными правила и ограничения, введённые в регионах на время пандемии коронавируса. Как 5 июня сообщается на сайте ведомства, принятые меры «соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации» и «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан».
Проверить нормативные акты по борьбе с СOVID-19 на соблюдение прав россиян поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно отчёту Минюста, права граждан не нарушаются. Все антикоронавирусные меры были «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти».
«В рамках анализа международного права отмечается, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика органов Совета Европы предполагают, что властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей», – отмечается в сообщении. Проверку в числе прочих прошли и указы мэра Москвы Сергея Собянина.
Степень строгости ограничений и правил поведения во время эпидемии коронавирусной инфекции варьируется от региона к региону и зависит от эпидемиологической ситуации. В Москве был принят один из самых жестких вариантов: передвижение по городу возможно лишь по цифровым пропускам, порядок прогулок определён для жителей каждого дома.