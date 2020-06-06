FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
06.06.2020 13:50
0
Печать

Все цветы должны цвести. Клумбы Петербурга готовят к лету и параду Победы

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В парках и садах Петербурга начали разбивать летние клубы. Как передает корреспондент «Фонтанки, некоторые из них носят тематический характер. Так, в Александровском саду у Адмиралтейства появились заготовки в виде звезд с изображением Кремля и словам «СССР» и «Победа». Цветы на клумбах пока не появились.

Зато новые цветы уже высадили у Казанского собора и вдоль Невского проспекта. Как пояснили в комитете по благоустройству, сейчас весеннее оформление постепенно меняется на летнее.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В апреле в Северной столице посадили более 600 тысяч растений виолы, которые в течение двух лет будут радовать глаз местных жителей и гостей города. В мае-июне город украсят 6,4 млн однолетних цветочных растений, а летом город украсят ещё 16 тысяч многолетников. Всего в 2020 году в Петербурге будет высажено семь миллионов цветов.

Александровский сад
Александровский садФото: Михаил Огнев
Александровский сад
Александровский садФото: Михаил Огнев
Александровский сад
Александровский садФото: Михаил Огнев
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний