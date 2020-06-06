Все цветы должны цвести. Клумбы Петербурга готовят к лету и параду Победы
В парках и садах Петербурга начали разбивать летние клубы. Как передает корреспондент «Фонтанки, некоторые из них носят тематический характер. Так, в Александровском саду у Адмиралтейства появились заготовки в виде звезд с изображением Кремля и словам «СССР» и «Победа». Цветы на клумбах пока не появились.
Зато новые цветы уже высадили у Казанского собора и вдоль Невского проспекта. Как пояснили в комитете по благоустройству, сейчас весеннее оформление постепенно меняется на летнее.
В апреле в Северной столице посадили более 600 тысяч растений виолы, которые в течение двух лет будут радовать глаз местных жителей и гостей города. В мае-июне город украсят 6,4 млн однолетних цветочных растений, а летом город украсят ещё 16 тысяч многолетников. Всего в 2020 году в Петербурге будет высажено семь миллионов цветов.