В парках и садах Петербурга начали разбивать летние клубы. Как передает корреспондент «Фонтанки, некоторые из них носят тематический характер. Так, в Александровском саду у Адмиралтейства появились заготовки в виде звезд с изображением Кремля и словам «СССР» и «Победа». Цветы на клумбах пока не появились.

Зато новые цветы уже высадили у Казанского собора и вдоль Невского проспекта. Как пояснили в комитете по благоустройству, сейчас весеннее оформление постепенно меняется на летнее.