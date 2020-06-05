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05.06.2020 23:34
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Путин подчинил Ростуризм напрямую правительству. Ведомство будет отвечать за надзор над туроператорами

Президент России Владимир Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству. Соответствующий указ опубликован 5 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Ростуризм находился в ведении Минэкономразвития, причем за надзорную деятельность отвечало именно министерство. Теперь надзором за туроператорами займется само федеральное агентство. Это необходимо для «совершенствования государственного управления в сфере туризма, повышении эффективности отрасли и для оптимизации власти», - указывается в документе.

Напомним, правительство непосредственно руководит еще несколькими агентствами и службами, помимо Ростуризма: в этот список входят Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Рособрнадзор, Росреестр, Росрезерв, Ростехнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, агентства по делам молодежи и национальностей.

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Комментарии (4)

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Оптимизацию ВЛАСТИ, главное это больше ВЛАСТИ!!! Как он достал 🤦‍♂️👑
Звездочёт
Откуда опять взялись национальности? Упразднили же. Преступность её не имеет, в паспорте нет такой графы, а контора есть. Чудеса.
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