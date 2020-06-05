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05.06.2020 23:18
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Минздрав меняет правила медосмотров для водителей. До проверки на алкоголь дойдут не все

Минздрав планирует изменить порядок медосвидетельствования водителей для получения медсправки. Брать анализы для проверки того, употребляет ли человек алкоголь, будут только, если симптомы найдёт психиатр-нарколог. Текст документа 5 июня появился на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, ранее в Минздраве предлагали заставить всех водителей сдавать анализы мочи на наркотики и крови для выявления хронического алкоголизма. Приказ мог вступить силу еще осенью прошлого года, что вызвало огромные очереди за медицинскими справками. Идеей высказал недовольство Владимир Путин, после чего нововведение отложили, а теперь и вовсе отменили.

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Комментарии (6)

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Хрень это всё- врача можно подкупить или запугать. Из милиции и наркодиспансера нужны сведения.
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