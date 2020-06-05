Ростехнадзор: Аварию на ТЭЦ в Норильске могло спровоцировать изношенное оборудование

Изношенность оборудования могла стать причиной аварии и разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили специалисты Ростехнадзора, отметив, что окончательная версия произошедшего будет утверждена после завершения расследования.



Как сказали ТАСС в ведомстве 5 июня, «сооружения эксплуатируются с 1985 года». Эксперты подчеркнули, что с 2016 года в ремонте остаётся аварийный пятый резервуар.



Повреждение ёмкости с нефтепродуктами 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») могло произойти из-за неожиданного проседания грунта, заявили ранее в самой компании. В окружающую среду попали сотни тонн топлива. Они оказались в реке Амбарной, которая обеспечивает водой жителей города, а также в реке Пясино, впадающей в Карское море.

