Ростехнадзор: Аварию на ТЭЦ в Норильске могло спровоцировать изношенное оборудование
Изношенность оборудования могла стать причиной аварии и разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили специалисты Ростехнадзора, отметив, что окончательная версия произошедшего будет утверждена после завершения расследования.
Как сказали ТАСС в ведомстве 5 июня, «сооружения эксплуатируются с 1985 года». Эксперты подчеркнули, что с 2016 года в ремонте остаётся аварийный пятый резервуар.
Повреждение ёмкости с нефтепродуктами 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») могло произойти из-за неожиданного проседания грунта, заявили ранее в самой компании. В окружающую среду попали сотни тонн топлива. Они оказались в реке Амбарной, которая обеспечивает водой жителей города, а также в реке Пясино, впадающей в Карское море.
На совещании с Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала произошедшее «беспрецедентным по масштабу» бедствием и заявила, что ущерб от разлива может составить «миллиарды рублей».
Заведены три уголовных дела. Начальник котлотурбинного цеха арестован до 31 июля. Обеспокоенность последствиями аварии для экологии выразила Норвегия. Иностранные специалисты готовы помочь в ликвидации, как только их об этом попросит российская сторона.
Разлив в Норильске грозит стать крупнейшим в российской Арктике. Катастрофа подобного масштаба происходила в Коми в 1994 году, когда в окружающую среду попало около 94 тонн нефти. Сейчас площадь загрязнения превышает 180 000 кв. м. По подсчетам Greenpeace, возможный ущерб только для водной среды составит больше шести миллиардов рублей.