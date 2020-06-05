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05.06.2020 22:17
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Ростехнадзор: Аварию на ТЭЦ в Норильске могло спровоцировать изношенное оборудование

Изношенность оборудования могла стать причиной аварии и разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили специалисты Ростехнадзора, отметив, что окончательная версия произошедшего будет утверждена после завершения расследования.

Как сказали ТАСС в ведомстве 5 июня, «сооружения эксплуатируются с 1985 года». Эксперты подчеркнули, что с 2016 года в ремонте остаётся аварийный пятый резервуар.

Повреждение ёмкости с нефтепродуктами 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») могло произойти из-за неожиданного проседания грунта, заявили ранее в самой компании. В окружающую среду попали сотни тонн топлива. Они оказались в реке Амбарной, которая обеспечивает водой жителей города, а также в реке Пясино, впадающей в Карское море.

На совещании с Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала произошедшее «беспрецедентным по масштабу» бедствием и заявила, что ущерб от разлива может составить «миллиарды рублей».

Заведены три уголовных дела. Начальник котлотурбинного цеха арестован до 31 июля. Обеспокоенность последствиями аварии для экологии выразила Норвегия. Иностранные специалисты готовы помочь в ликвидации, как только их об этом попросит российская сторона.

Разлив в Норильске грозит стать крупнейшим в российской Арктике. Катастрофа подобного масштаба происходила в Коми в 1994 году, когда в окружающую среду попало около 94 тонн нефти. Сейчас площадь загрязнения превышает 180 000 кв. м. По подсчетам Greenpeace, возможный ущерб только для водной среды составит больше шести миллиардов рублей.

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Комментарии (3)

krasnonosov
А вы говорите в 90-е всё разворовали! А это оборудование оказывается было сохранено, отработало все 90-е годы, еще и сказочные дружки уже 20 лет кормятся с него, выжимая из него последние капли, не взирая на вероятные аварии.
Могу сказать лишь одно, что в атомной отрасли дела обстоят точно так же и новые Чернобыли это лишь вопрос времени (тем более, что реакторы чернобыльского типа до сих пор работают с закончившимися проектными сроками своей работы с неоднократным продлением их работы путинскими "эффективными" менеджерами).
Ref
Надо хоть что то вкладывать в производство, а не только дивиденды акционерам раздавать - советские наливные емкости не вечны...
Агроном аэродрома
А каг-жэ "подвижка грунта" вызванная подкопом начальника турбинного цеха?..
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